2020年に「ミス東大グランプリ」に輝いたタレントの神谷明采さんは2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機の搭乗に関する投稿について、謝罪文を公開しました。【写真】神谷明采、“ファイナルコール投稿”に謝罪「定期的に軽めの炎上しておくスタイルですね」神谷さんは「自身の軽率な行動を深く反省しております。皆様へのお詫びと、今後の姿勢についてまとめました」とつづり、1枚の画像を投稿。画像には、今回の騒動に関