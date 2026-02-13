石川県白山市を流れる手取川で油が混入し、13の市と町へ水道水の供給が一時停止された問題で、11日に油のにおいが確認された地点を13日県が再調査した結果、再び支流の1か所ではっきりとした油のにおいが確認されました。10日、白山市の鶴来浄水場で油の混入が確認され、およそ4時間半にわたって水の供給が止まった問題を受け、県はこれまでの調査で油のにおいが確認された手取川や支流の直海谷川にある3地点で再調査を行いました