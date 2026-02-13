私たちの腸には、腸内細菌と呼ばれる多くの細菌が棲みついています。腸内細菌の種類は、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の大きく3つに分類されますが、その割合は年齢によって変化します。まず、生まれた直後から皮膚や消化管などの粘膜に細菌が増殖しはじめ、出生後3〜4時間後には大腸菌などが腸内に現れます。これは、出生後に母親の胎内から外の環境に出たことで、腸内の酸素量が一気に増えたために、酸素を好む菌が最初に腸内で繁殖