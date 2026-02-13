ミラノ・コルティナオリンピックで犠牲者をあしらったヘルメットを使用しようとして失格となったウクライナの選手が取材に応じました。ウクライナ スケルトン男子代表のヘラスケビッチ選手はFNNの取材に対して、「人々に『自由の代償』を理解してもらいたい。大切なのは彼らの記憶を守り、その犠牲を忘れないようにすることだ」と話しました。ヘラスケビッチ選手は12日、ロシア侵攻の犠牲となったアスリートたちの姿を描いたヘルメ