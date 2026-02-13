他人のクレジットカードで購入した商品を売りさばき、収益を得ていた闇バイトの指示役が逮捕されました。村山浩生容疑者（41）は2024年、SNSで募集した闇バイトを使って他人名義のクレジットカードでパソコンを購入させ、それを売って得た15万円を駐車場にある植木鉢の下に隠した疑いが持たれています。村山容疑者は闇バイトの指示役で、不正に得た収益はオンラインカジノのアカウントに入金していたとみられています。このアカウ