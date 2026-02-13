小学館は2月27日に、月刊コロコロコミック連載中の漫画『つよいぞ! ムテキッズ』単行本を発売する。あわせてキリンビバレッジは、同キャラクターを起用した子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ100mlPET」を3月17日より全国展開する。『つよいぞ! ムテキッズ』両社は、漫画と飲料を通じた共同プロジェクトとして、子どもたちの「ムテキになりたい」という気持ちを起点に、心と体の健やかさを社会へ広げていくとしている。