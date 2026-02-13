リッチェルのベビー用品部門は、低月齢から使用できるベビーチェア「ふかふかリクライニングベビーチェア」を2月上旬からリッチェル公式ウェブショップで発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売する。ふかふかリクライニングベビーチェアは、月齢に合わせて背もたれの角度調節ができるベビーチェア。背もたれ背面のベルト調節によって、腰すわり前には背もたれを倒して寝かせ、腰すわり後は背もたれを起こして座らせ