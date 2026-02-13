ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下、コールマン）は、長年アウトドア派の人々に支持されてきた定番ソフトクーラー「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズにコンパクトな新サイズ「15L」と新カラーを追加し、リフレッシュした新たなラインアップを、2月から順次発売する。「アルティメイトアイスクーラーII」は、2016年の発売以来、軽量かつ大容量で優れた保冷力が高く評価され、約10年もの長い間