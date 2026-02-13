ＮＨＫは１３日、２６年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者を発表。ヒロインの父親役には、意外にも朝ドラ初出演のベテラン俳優が決まった。「ブラッサム」は作家・宇野千代さんをモデルにした物語。ヒロインの葉野珠を石橋静河が演じる事が決まっている。この日は他の出演者を発表。ヒロインの父を演じるのが渡部篤郎。意外にも、朝ドラは初出演となる。渡部は同局を通じ「オファーを受けた時は、素直に嬉しかった