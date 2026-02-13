この記事の画像を見る『ほむら先生はたぶんモテない』をはじめ、SNSを中心に人気を博す漫画家・せかねこの新作漫画『ミカヅキのお嬢様備忘録』が豪華声優陣でボイスコミック化！本日YouTube「コミックエッセイ劇場チャンネル」にて第１回が公開された。 同作品は、著者が自身のSNSに投稿後人気に火がつき、ついに昨年12月に1巻が発売された。豪邸に暮らす物静かな女子高生のお嬢様・鳳凰向日葵と、そんな彼女を偏執的に愛す