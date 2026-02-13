左アキレス腱の損傷でワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を辞退した阪神・石井大智投手（２８）の代替選手として、西武の隅田知一郎投手（２６）を選出したと発表した。隅田はリリースを通じて「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり発揮し、日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振っていきたいと思います」とコメントし