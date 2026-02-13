「3年で年商1億円」。昨年9月にコーヒー事業への参入を表明した元テレビ朝日の竹内由恵さん。その高い目標は大きな話題を呼びました。「正直、当時はビジネスをわかっていなかった」と明かす竹内さん。しかし実際に事業をスタートした今、彼女の目には単なる絵空事ではない、新たな覚悟が宿っていました。「もっと上を目指さなければ」── そう語る真意に迫ります。 【写真】400万円投じた巨大焙煎機「納入は