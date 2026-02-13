ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、11日にソウル市内で開催された音楽表彰式「第2回ディ・アワーズ」で、2年連続大賞を含む4冠に輝いた。2年連続で大賞に値する「ディ・アワーズ・ブラックラベル（D AWARDS BLACK LABEL」を受賞し「『ICONIC』にぴったりの賞をいただいて光栄です。ZEROSE（ゼローズ、公式ファン名）がそばで大切な応援と熱い愛情を送ってくれたおかげで、この瞬間を迎えられることができました。