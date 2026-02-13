三菱UFJフィナンシャル・グループなど金融大手5社は13日、新たな電子決済手段として注目される「ステーブルコイン」の実証実験を始めると発表した。月内からしばらくの間、ステーブルコインで株式や投資信託を売買し、サービスの実現に向けた仕組みや課題を検討する。実験を行うのはほかに三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、野村証券、大和証券。金融大手の一角のSBIホールディングスは参加して