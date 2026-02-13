格闘技イベント「RIZIN」は13日、都内で「RIZINLANDMARK13inFUKUOKA」（4月12日、マリンメッセ福岡）の会見を行い、対戦カードを発表した。RIZIN女子スーパーアトム級元王者の浜崎朱加（43＝フリー）はリオ五輪柔道女子52キロ級銅メダルのナターシャ・クジュティナ（36＝ロシア）と対戦する。1年半ぶりの復帰戦の浜崎は「RIZINのデビュー戦を福岡で戦わせてもらって、久しぶりに福岡で試合をさせてもらってうれしく思っ