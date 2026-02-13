【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、ホワイトハウスで記者団に、イランの核開発問題を巡るイランとの協議について今後１か月を合意期限とする考えを示した。トランプ氏は「私は取引できると判断する限り、話し合いをする」と述べた。合意期限については、「次の１か月かそれぐらいだろう」との考えを示した。米国は協議と並行し、イランへの圧力を強めている。米紙ニューヨーク・タイムズによると、カリ