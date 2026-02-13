ナインティナインの岡村隆史が１２日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演した。番組冒頭、「こんなこと初めての経験でちょっとパニックになったんですけど」と語り出した岡村。「火曜日に銀行から『残高不足で引き落としができませんでした』ってメールがきたんですよ。詐欺メールかなとも思ったりしたんですけど、銀行のアプリの方も引き落としができませんでしたって。その日の１