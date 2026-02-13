ボーイズグループ＆TEAMが、4月21日に日本で3枚目ミニアルバム「We on Fire」をリリースする。昨年は、日本と韓国でそれぞれミリオンセラーを達成しており、再びグローバル舞台に挑戦する。12日には公式SNSで「We on Fire」ロゴアニメーションを公開し、復帰を予告した。韓国メディアの＠スタイルは13日「映像は、闇の中で煙と炎が揺らめく中、金属的な質感のロゴを前面に押し出した。さらに、9人のメンバーによる低いささやきが加