すかいらーくレストランツが運営するしゃぶ葉は、2月19日より期間限定で「牛たん食べ放題」を実施する。昨年2週間で130万皿超を提供した人気企画の復活となる。「牛たん食べ放題」○「牛タン食べ放題」キャンペーン概要対象期間は2月19日から3月18日まで。販売店舗はしゃぶ葉全店。マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店は提供メニューと価格が異なる。「牛たん食べ放題コース」「牛たん&国産牛食べ放