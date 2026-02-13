モデルの林ゆめ（30）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。出演中のAMEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（水曜午後10時、全8話）第1話が終了したことを報告した。「ラブパワーキングダム2第1話ご視聴いただいた皆さんありがとうございます」と感謝し、番組で着用したデコルテ大胆露出の純白ロングドレス姿を公開した。「衝撃のラスト、本当にドキドキでしたみんなの感想も教えてね第2話も