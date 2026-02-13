LINEヤフーが運営するYahoo!ニュースは2月13日、「Yahoo!ニュース エキスパート」に参加する専門家・有識者・ジャーナリスト・クリエイターを表彰する「ベスト エキスパート 2026」授賞式を開催し、2025年に最も活躍したエキスパート8名を発表した。同アワードは今年で3回目。約1,800名のエキスパートによって2025年に配信された約87,000本の記事と約40,000本のコメントの中から、「オーサー部門」「コメント部門」「趣味・生活領