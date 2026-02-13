うつ状態から抜け出すために、まず何をすればいいのか。精神科医の宮島賢也さんは「何がストレスか自分でもわからない人は多い。最初の一手は紙とペンで“原因”を言葉にすることだ」という――。（第2回）※本稿は、宮島賢也『自分の「うつ」を治した精神科医の方法』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal■うつ脱出の鍵は「加点主義」僕