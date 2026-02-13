マイボイスコムは2月13日、コンビニコーヒーに関する調査の結果を発表した。調査は2026年1月1日〜1月7日、11,372名を対象にインターネットで行われた。○コンビニコーヒーの購入頻度コンビニエンスストア利用者のうち、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱。週1回以上購入した人は2割強、直近1年間購入者に限ると4割弱だった。男性40代で比率が高く、女性60〜70代で低くなっている。直近1年間に、どのくらいの頻度でコ