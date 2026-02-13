中学受験をする意義は何か。プロ家庭教師集団名門指導会代表で、40年以上にわたり中学受験生の指導をしてきた西村則康さんは「中学受験に挑戦する意義は合格という結果よりも、勉強をしてきた過程にある。第1志望に合格できなくても、楽しい学校生活を送ることはできる」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■第1志望校に進学できる子は全体の約3割2026年の中学受験が終了した