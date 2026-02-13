女優キム・ユジが、突然の結婚発表でファンを驚かせた。5月に“花嫁”となることを自ら明かし、幸せいっぱいの近況を伝えている。【写真】知らなかった！“電撃結婚”する韓国スターが増加中2月13日、キム・ユジは自身のSNSを通じて、プロポーズ現場の写真とともに結婚を知らせる文章を投稿した。彼女は「5月の花嫁になる。はい…私、結婚します」とし、「1週間ずっと一緒にいても、常に楽しくて心が休まる人です。変わらず私のそ