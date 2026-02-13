明日14日(土)、明後日15日(日)は晴れる所が多く、広く3月中旬〜4月中旬並みの暖かさとなるでしょう。昼間は日差しの暖かさを感じられ、関東から九州では花粉対策が必要となりそうです。一方、積雪の多い地域では屋根からの落雪やなだれに十分注意してください。明日14日(土)日中は広く晴れ3月中旬〜4月上旬並みの陽気明日14日(土)は日中は晴れる所が多いでしょう。日本付近には暖かい空気が流れ込んで、各地で日差しの温もりを