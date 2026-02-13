13日午前、酒田市で住宅1棟が全焼する火事がありました。住宅は空き家の状態になっていて、けが人はいないということです。13日午前10時前、酒田市若浜町の無職・工藤則子さん（62）が所有する建物から「煙が見える」と付近の住民から119番通報がありました。火は、通報から約2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造一部2階建ての住宅1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。警察によりますと、出火した建物は「空