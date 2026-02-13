バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は13日、北原勉監督が14日の試合からチームを外れると発表しました。理由については「言えない」としています。山形県酒田市に本拠地を置くバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は13日午後、「北原勉監督が14日以降、チームに帯同しない」と発表しました。チームは14日と15日、山形県天童市で大阪マー