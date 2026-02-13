山形市の新年度の当初予算案が13日内示され、一般会計の予算規模は1171億円余りで過去最大となりました。新たな市民会館をはじめとする市内中心部の再開発に多くの予算が組まれ、市民会館の建設が2026年8月以降に始まる見通しが示されました。13日内示された山形市の新年度の一般会計の予算規模は1171億4600万円となりました。これは前の年度の当初予算に比べて11％、額としては116億円余り増え、過去最大となりました。佐藤孝弘山