従来の流れを汲む均整の取れたスタイリング2024年に発表された、ボルボの7シーター電動SUV、EX90。英国での販売は始まったばかりだが、2026年に電動アーキテクチャが刷新され、電圧800Vで制御される予定とのこと。急速充電も、高速化される見込みだ。【画像】従来の流れ汲む端正ボディボルボEX90競合クラスの電動SUVと写真で比較全158枚アメリカ・サウスカロライナ州での生産が遅れたこともあり、英国市場では様子見の状況に