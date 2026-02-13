ヘリコプターなどの共同所有権を販売し、毎月賃料が得られるなどとうたう「オーナー商法」をしたとして、男3人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら航空機関連会社の代表山本学容疑者（56）ら3人は、2022年、国の確認を受けずにヘリコプターを共同で所有する権利を3口330万円で販売し、賃貸料として毎月1万8000円を支払う契約をした預託法違反の疑いがもたれています。被害にあった男性「許すことはできないですし今