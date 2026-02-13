ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。ショートトラック男子１０００メートルでは、吉永一貴（トヨタ自動車）は準々決勝２組で４着となって準決勝に進めなかった。女子５００メートルの金井莉佳（日大）も準々決勝１組３着で敗退した。吉永、判断力に課題３大会連続出場の吉永は終盤に競り負けた。序盤から３番手あたりにつけて「前の選手が最後に減速すると思った」と好機を狙ったが、想定通りに