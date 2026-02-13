野球日本代表・侍ジャパンは13日、阪神・石井大智投手が「左アキレス腱損傷」のため出場辞退となったことを受けて、西武・隅田知一郎投手を追加選出したことを発表しました。隅田投手は「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり発揮し、日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振っていきたいと思います」と意気込みを寄せました。平良海馬投手も辞