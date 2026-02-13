元カリスマホストとして知られ、現在はタレントとして活躍する城咲仁さん（48）と、妻でタレントの加島ちかえさん（36）が、13日までにインスタグラムを更新。2人の間に第一子が誕生したことを報告し、ネット上で話題となっている。【写真】愛娘を挟んで川の字になる幸せそうな城咲仁さんと加島ちかえさん加島さんは、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました女の子です」と女児を出産したことを報告。「お陰様で母子