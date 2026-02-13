「母が私の顔を忘れ、知らない人には笑顔を見せる...その瞬間、私は心が折れそうになりました」【写真】「30年苦労すると 人間はこうなります」免許証写真の変化に衝撃そう語るのは、60代男性の萩山さん（仮名）。85歳の母親は、3年前にアルツハイマー型認知症と診断されました。当初は要介護1でしたが、症状の進行とともに要介護度は上がり、現在は要介護3の認定を受けています。最近では、着替えや入浴に全面的な介助が必要にな