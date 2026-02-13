EDWINとコラボして誕生 「本物のデニム内装」を採用アルパインニューズは2026年2月12日、アルパインスタイル オリジナルカスタマイズカー「Cal’s Motor（キャルズモーター）」シリーズのミニバン「Sonova（ソノバ）」に特別仕様車「Sonova EDWIN Edition（ソノバ エドウイン エディション）」を設定すると発表しました。同車は2026年2月13日から開催の「大阪オートメッセ2026」で初公開され、同日より販売が開始されます。