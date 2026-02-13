サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」と「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」が、2月中旬から全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次販売される。【写真】マロンクリームやポチャッコも！ミニキーホルダー全種一覧■壁掛け時計風キーホルダーも用意今回登場する「サンリオキャラクターズ レトロレッス