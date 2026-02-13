静岡県伊東市の田久保眞紀前市長（56）をめぐる学歴詐称疑惑が、新たな局面を迎えている。地方自治法違反などの疑いで刑事告発された田久保氏側が、学歴の証明として不可欠な「卒業証書」などの書類について、静岡県警への任意提出を拒否していたことが13日に発覚した。かつては「捜査にお任せし、要請があれば協力して粛々と進めます」と語っていたはずの彼女は、なぜ一転して、自らの潔白を証明する最大の証拠であるはずの書類を