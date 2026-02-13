連日メダルラッシュが続く「ミラノ・コルティナオリンピック」。きのうは、男子モーグルで岐阜県池田町出身 堀島行真選手(28)が、2大会連続の銅メダルを獲得しました。 【写真を見る】｢メダルがあるのとないのでは大きな違い｣ 膝の靭帯損傷から1年… 銅メダル獲得のモーグル･堀島行真選手(28) 熱烈応援の地元 岐阜･池田町 日本時間10日に行われた、フリースタイルスキー男子モーグルの予選では、