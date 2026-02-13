10歳が「愛」と「味覚」の分岐点？ キッザニア調査で判明した“小中学生のバレンタイン”最新トレンドキッザニア東京が実施した1,253名対象の調査で、現代っ子の驚くべきバレンタイン事情が明らかになりました。依然として全盛の「友チョコ」文化ですが、実は小学生高学年（10〜12歳）を境に「本命」へ渡す割合が7〜9歳時の約2倍（16.9%）へと急増しています。さらに興味深いのは味覚の変化。同世代の31.1%が「抹茶味」