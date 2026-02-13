広島市議会の2月定例会が開会し、過去最大規模となる新年度予算案などが提出されました。広島市の新年度の当初予算案は一般会計の総額が7940億円余りで、過去最大の規模です。特に重点を置いたのは、「子育て支援」で、子ども医療費補助の所得制限を撤廃し、対象を高校3年までに引きあげる事業に約34億8000万円を計上。このほか、広島駅南口のペデストリアンデッキ整備など、まちの再開発に向けた費用も盛り込みます。2月定例会は3