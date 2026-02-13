ミラノ・コルティナオリンピック™でウクライナの代表選手が、ロシアによる侵攻で死亡した選手らの写真をあしらったヘルメットで出場しようとし失格となった問題。この選手が、スポーツ仲裁裁判所に提訴する事態に発展しました。12日に始まったスケルトン男子。11番目にスタートするはずだったウクライナ代表の選手がいました。ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（27）です。ロシアの侵攻で死亡した選手らの写真をあしらった