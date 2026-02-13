ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、台湾代表の選手が２８年ぶりにフィギュアスケートに出場し、注目を集めている。１９歳の李宇翔が男子ショートプログラム（ＳＰ）で上位２４人に残ってフリー進出を決めると、ＳＮＳでは日本人からも祝福のコメントが殺到した。あす１４日未明、悲願の晴れ舞台で氷上を舞う。(デジタル編集部)李は１０日（日本時間１１日）、２９人によるＳＰで、連続ジャンプを成功させるなど大舞台でも