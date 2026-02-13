東京地検は13日、化粧品の研究開発をする一般社団法人「日本化粧品協会」（東京）との大麻由来成分の共同研究を巡り便宜を図った見返りに、風俗店などで接待を受けたとして、収賄罪で東大大学院医学系研究科教授だった佐藤伸一容疑者（62）＝懲戒解雇＝を起訴し、吉崎歩元特任准教授（46）を在宅起訴した。2人を接待したとして贈賄罪で協会の引地功一代表理事（52）も在宅起訴した。佐藤被告は2023年3月〜24年8月ごろ、大麻