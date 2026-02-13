在日アメリカ軍の海兵隊員の男2人が、飲食店から現金を盗んだ疑いで書類送検されました。山口県のアメリカ軍岩国基地に所属する海兵隊員の男2人は2025年12月、東京・新宿区歌舞伎町の飲食店2店舗に侵入し、現金合わせて2万7000円を盗んだ疑いが持たれています。2人は休暇で東京を訪れていて、任意の調べに対し「家族の治療費のためにやった」などと容疑を認めているということです。同じ日に近くの飲食店でも現金1000万円以上が盗