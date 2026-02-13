１８８８年（明治２１年）の磐梯山噴火でできた福島県の檜原湖（北塩原村）に沈んだ宿場町を海洋研究開発機構（神奈川県横須賀市）などの研究チームが調査し、３Ｄで復元した。水中遺跡を詳細に、地質学、考古学など学際的に研究した国内では前例のない取り組みだという。（山波愛）磐梯山噴火では山体崩壊が起き、磐梯山北方の裏磐梯地域の集落が土砂などに埋もれて４７７人が犠牲になったとされる。檜原湖は山体崩壊で川がせ