腎炎の緊急手術を受けた作家の室井佑月氏（55）が13日、X（旧ツイッター）を更新。現在の生活について報告した。室井氏は11日、昨年12月に体調不良により緊急手術を受けたことを報告して以来、56日ぶりとなる投稿で「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）今は回復し、元気！（顔も丸顔に戻りました！）」と回復に向かってい