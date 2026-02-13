【モデルプレス＝2026/02/13】俳優の鈴木亮平が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の裏側を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「感動の技術」鈴木亮平が公開した「リブート」裏側◆鈴木亮平「リブート」セットの裏側を公開鈴木は「ドラマ作りの舞台裏」と添えて、同作のセットの裏側を映した動画を公開。屋内のスタジオ内に設置されたマンション、そしてその窓