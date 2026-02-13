「ミス東大2020グランプリ」で現役の東大院生、タレントの神谷明采さんが2026年2月13日にXを更新し、過去の投稿内容について飛行機利用時のマナー問題が指摘されたことを受けて謝罪した。「ガンダしてファイナルコールで乗れました」神谷さんは11日にXで、飛行機での帰国を匂わせて、「分刻みの戦いあと9分以内にカウンターにつければ勝ち」などと切羽詰まった状況を伝えていた。その後、機内で微笑んで座っている写真を披露しな