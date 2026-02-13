1月30・31日、indigo la Endが「15th Anniversary Special Series #Final」として、日本武道館で2daysのライブを開催した。2025年に結成15周年を迎え、1月に「脱皮」を掲げたニューアルバム『MOLTING AND DANCING』をリリースした後、2月から「15th Anniversary Special Series」として様々なライブを行ってきたインディゴ。東京ガーデンシアターで行われた「#1 夜凪」ではアルバムにも参加したにしなとともに「夜凪」を披露し、「